وزير العمل الليبي يغادر مصر بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين

حرص محمد سعفان وزير القوى العاملة، على توديع وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، فجر اليوم الثلاثاء، في ختام زيارته لمصر، وذلك بعد أن ترأس وفد وزارة العمل الليبية في إطار أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية الفنية المشتركة لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم تنقل الأيدي العاملة وحوكمة دخول العمالة المصرية لسوق العمل الليبية.

إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا

وكان الوزيران قد أطلاقا أمس، منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

وأكد «سعفان» عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين الشقيقتين، مشددا على استعداد الحكومة المصرية للمشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا وإمدادها بما تحتاجه سوق العمل الليبية من عماله مصرية.

المنظومة تسهم في عودة الحياة الليبية

من جانبه وجه وزير العمل الليبي الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة المعروف عن مصر كدولة رائدة للدول العربية، معربا عن سعادته بإطلاق تلك المنظومة التي ستسهم بشكل جيد في عودة الحياة الليبية لطبيعتها مع حماية حقوق العمالة المصرية.

وأهدى وزير العمل الليبي، وزير القوى العاملة محمد سعفان، درع وزارة العمل الليبية، تقديراً لجهوده وجهود وزارة القوى العاملة في التعاون والتنسيق لإطلاق تلك المنظومة، فضلاً عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.