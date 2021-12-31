إمام بكفر الشيخ ينظف المسجد والمنطقة المحيطة: «بيت ربنا.. ومش عيب»

رجل يرتدي جلبابا ظهر وهو ينظف دورات المياه بمسجد البيلي الشحات بمدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، كما يقوم بتنظيف المنطقة المحيطة به، فالتقط أحد الأشخاص صورا له ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونال إعجاب العديد من رواد من شاهدوا الصور وقاموا بتحيته، مؤكدين أنه قدوة حسنة لجميع العاملين في وزارة الأوقاف، مُطالبين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمُقابلته وتكريمه.

«بيت ربنا ومش عيب إني أنظفه وخاصة إني إمام المسجد، وعملت كدة بحب لأن كل واحد فينا بينظف مكانه في بيته فمش عيب إني أنظف بيت ربنا»، هكذا علق الشيخ عبدالناصر الشافعي، إمام وخطيب مسجد البيلى الشحات بُرهام أبو العلا التابع لإدارة أوقاف بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على مشاركته في نظافة المسجد والمنطقة المُحيطة به.

أكد الشافعي في حديثه لـ «الوطن»، إن ماقام به هو شيء طبيعي لا يدعو لأي اندهاش وإنه فوجئ بتداول صوره على «فيس بوك»: «اللي عملته دا شيء طبيعي وبعمله بكل حب، وفوجئت بصوري نازلة على فيس بوك والناس بتعلق تعليقات كويسة، إحنا كلنا لازم نكون قدوة للمجتمع في كل حاجة، ومش عيب إنك تنظف بيتك ولا بيت ربنا».

موجه بالتعليم: الشيخ عبد الناصر مؤذن وعامل وإمام وخطيب

بينما علق إبراهيم عبدالحليم نصير، موجه بالتربية والتعليم بإدارة بيلا التعليمية، على الصور الذي قام بالتقاطها قائلاً: «الشيخ عبد الناصر إمام وخطيب مسجد الشحات برهام بالحي الذي نعيش فيه، ويقوم يومياً بنظافة المسجد بنفسه، وعندما سألته عن العامل قال ليس معي أي أحد فهو المؤذن وهو العامل وهو الإمام والخطيب».

وأضاف في منشوره عن الصورة: «تحية حب واحترام وتقدير لهذا العالم المتواضع القدوة.. نشهد جميعاً نحن أهل الحي بأن يوم الجمعة يأتي إليه الجميع من الأحياء المجاورة، وأيضاً هو صديق للجميع ربنا يبارك لنا فيه ويرزقه بعامل من إدارة أوقاف بيلا تكريماً له أو إلغاء فئة العمال من المساجد إذا كان هذا الأمر يتكرر في المساجد الأخرى».