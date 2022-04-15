حب وتهديد انتهى بجثة في شقة.. القصة الكاملة لمقتل طالب الرحاب على يد والد حبيبة

بعد تداول القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية طالب الرحاب، قرابة الـ4 سنوات داخل أروقة المحاكم، وهي القضية التي شغلت الرأي العام، نظرًا لبشاعة تنفيذها، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، الستار عليها، بالإعدام شنقا لـ والد حبيبة، والمؤبد للمتهمة حبيبة أشرف، والسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات لباقي المتهمين.

المسار القانوني لقضية مقتل طالب الرحاب على يد والد حبيبة

واتخذت قضية طالب الرحاب المتهم فيها والد حبيبة طالبة الجامعة البريطانية مسارها الطبيعي، من التحقيقات في النيابة العامة وانتهائها وبيان الدوافع وراء ارتكاب الجريمة، ومن ثم تحويلها إلى محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، وبعدها رد المحكمة لتنتقل إلى جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.

بداية قضية طالب الرحاب بـ«بوست» على فيسبوك

بدأت قضية طالب الرحاب، الذي قتل على يد والد حبيبة خطيبته، في عام 2018 عندما نشر شقيق المجني عليه بوست على الفيسبوك يعلن فيه اختفاء شقيقه عن منزله، وبعد حوالي أسبوع من الاختفاء تم حل اللغز بوجود جثته مدفونة داخل شقة بمنطقة الرحاب، بعد أن انبعثت رائحة كريهة من الشقة المدفون بها، وهو ما دفع عدد من الأهالي بالإبلاغ عن الواقعة.

والد حبيبة هو المتهم الرئيس في القضية

سرعان ما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن تفاصيل القضية وتبين أن المتهم فيها والد حبيبة وأنه هو وراء مقتل طالب الرحاب، بمساعدة ابنته حبيبة خطيبة المجني عليه، وعدد من المتهمين وذلك لأن المجني عليه كشف أمر المتهم الرئيس في تزوير بطاقة شخصية وأنه هارب من أحكام بالسجن المؤبد والمشدد في قضايا، وبدأ في مساومته بأخذ مبالغ مالية حتي يتستر عليه.

والد حبيبة يرفض الرضوخ لطلبات طالب الرحاب

لم يرضخ والد حبيبة، لطلبات المجني عليه طالب الرحاب بإعطائه مبلغ مالي حتي يسكت ولكن طلب من نجلته أن تصطحبه لشقة في منطقة الرحاب حتي يتخلص منه وقتله ودفنه بداخلها، ومن هنا بدأت القضية في مسارها الطبيعي داخل أروقة المحاكم بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة وتوجيه قضية القتل العمد للمتهمين، وحاول دفاع المتهمين وجود العديد من الثغرات لإخراج المتهم الرئيس من القضية بطلب تقرير من الطب الشرعي بأن المتهمة حبيبة ليست عذراء، وأن هذا هو سبب القتل، ولكن الأدلة والبراهين جميعها أكدت عكس ذلك، لأن المتهمة حبيبة أدلت في التحقيقات بأنها على علاقة غير شرعية مع المجني عليه منذ حوالي 8 سنوات وأهلها على معرفة بذلك العلاقة.

دفاع المتهمين يطلب تخفيف الحكم

وبعد تقدم دفاع المتهمين بمرافعته وتقديم الأوراق التي من الممكن أن تخفف الحكم عليهم، أسدلت المحكمة اليوم الخميس الستار على القضية بشكل كامل، وقضت بإعدام والد حبيبة والمؤبد لحبيبة طالبة الجامعة البريطانية، والمشدد من 3 إلى 10 سنوات لباقي المتهمين، وبعد صدور الحكم أخذت المتهمة حبيبة في الصراخ داخل القفص مرددة عبارة «أعدموني أنا وبلاش بابا».