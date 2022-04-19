صرف 248 مليون جنيه تعويضات لـ320 أسرة بمصر الجديدة لاستكمال توسعة الطريق

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة؛ لتحقيق سيولة مرورية ومتابعة صرف التعويضات لسكان الصف الأول من الشارع، والانتهاء من صرف تعويضات لـ320 أسرة من إجمالي 400 مستحقين لصرف التعويضات.

ويبلغ إجمالي التعويضات نحو 248 مليون جنيه، وجارٍ المتابعة لحين الانتهاء بحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

إصلاح كسر مياه

كما تلقت غرفة العمليات في حي مصر الجديدة برئاسة اللواء حسام لبيب، رئيس الحي، بلاغًا بكسر ماسورة مياه أمام العقار رقم 25 بشارع الأهرام في نطاق حي مصر الجديدة، وتوجهت أجهزة حي مصر الجديدة وإدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق مع شركة المياه، وأصلح الكسر واتخذت الإجراءات اللازمة.

وفي إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين والتفاعل معها، وفق تعليمات محافظ القاهرة بضرورة استعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، استجاب حي مصر الجديدة لشكوى المواطنين بشأن التضرر من وجود عمود إنارة في نهر الطريق بشارع المعالي بنطاق الحي.

واتجه المسؤولون في حي مصر الجديدة، وإدارة الإنارة، وإدارة المتابعة الميدانية، ورفع عمود الإنارة وأزيلت الشكوى من العنوان المذكور.

مخالفات إنشاء في مدينة نصر

وفي حي شرق مدينة نصر، يتصدى الحي برئاسة العميد أحمد أنور لكل أنواع المخالفات المخالفات الإنشائية بالتنسيق مع إدارة الإزالات، إذ أزيلت المباني المخالفة بالعنوان 22 شارع خليفة الواثق، كما تمت الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على صفحات التواصل الاجتماعية، بالتضرر من كسر ماسورة مياه.