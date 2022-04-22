قائمة بأسعار جميع سيارات «بيجو» موديل 2022 في مصر.. تبدأ من 315 ألف جنيه

بعد تحريك سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، أصبحت أسعار السيارات في تذبذب مستمر منذ 21 مارس الماضي، وأحدثت التغيرات قلقا في السوق.

وأعلن الوكيل المحلي لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، عن قائمة الأسعار الجديدة لسيارات بيجو، والتي جاءت بارتفاعات في كل فئات سيارات بيجو 2022، خلال 30 مارس حتى الآن بتاريخ 21 أبريل، وصلت لـ 95 ألف جنيه على سياراتها، لذلك نقدم خلال السطور التالية أسعار سيارات بيجو 2022 في مصر:

أسعار بيجو 301 في مصر

ارتفعت أسعار بيجو 301 موديل 2022 في مصر اليوم بقيمة وصلت إلى 18 ألف جنيه، لتكون أسعارها الجديدة كالآتي:

- الفئة الأولى: 285 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: 315 ألف جنيه.

أسعار بيجو 508 في مصر

- الفئة الأولى: بسعر 580 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: بسعر 644 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: بسعر 700 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة: بسعر 706 ألف جنيه.

- الفئة الخامسة: بسعر 795 ألف جنيه.

الفئة السادسة: بسعر 800 ألف جنيه.

أسعار بيجو 2008 في مصر

- الفئة الأولى: بسعر 433 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: بسعر 468 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: بسعر 510 ألف جنيه.

أسعار بيجو 3008 في مصر

- الفئة الأولى: بسعر 610 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: بسعر 660 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: بسعر 735 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة: بسعر 740 ألف جنيه.

أسعار بيجو 5008 في مصر

أسعار بيجو 5008

- الفئة الأولى: بسعر 665 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: بسعر 715 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: بسعر 790 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة: بسعر 800 ألف جنيه.