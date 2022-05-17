سقوط قذيفة «مورتر» قرب السفارة الإيطالية بطرابلس وإصابة ضابط ليبي

أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا سقوط قذيفة «مورتر» قرب مقر البعثة الدبلوماسية الإيطالية في العاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن إصابة ضابط في الشرطة الدبلوماسية الليبية.

السفارة الإيطالية: القذيفة سقطت جراء الاشتباكات المسلحة

وقالت السفارة الإيطالية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنَّ أحد أفراد الشرطة الدبلوماسية أصيب بقذيفة سقطت خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية فجر اليوم.

سفارة إيطاليا تعبر عن قلقها إزاء أحداث ليبيا

وأعربت السفارة الإيطالية عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية، مطالبة الأطراف المتنازعة بضرورة ألا تكون طرابلس رهينة تلك النضالات السياسية.