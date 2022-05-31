تفكيك شبكة لاستغلال القاصرات المغربيات في تصوير فيديوهات إباحية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في المغرب، بسجن 7 أشخاص من بينهم قاصرتان، وذلك على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالبشر عن طريق استدراج قاصرات لاستغلالهن جنسيا وتصويرهن في أوضاع مخلة وبعث صورهن إلى أشخاص بالخارج، حسبما أفادت صحيفة هسبريس المغربية.

المتهمون في شبكة استغلال القاصرات.. 5 إناث وذكران

وتمت إحالة المتهمين، وهم 5 إناث وذكران، إلى الوكيل العام باستئنافية فاس في المغرب، الذي التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق معهم ومتابعتهم خلال اعتقالهم، وذلك نظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، وحدد قاضي التحقيق 6 يوليو 2022، موعدا للاستجواب التفصيلي للمتهمين السبعة.

وأكدت مصادر، أن قاضي التحقيق تابع المتهمين السبعة كل حسب المنسوب إليه، ومنها تهم كبيرة شملت «جناية الاتجار بالبشر بصفة اعتيادية وضد عدة أشخاص مجتمعين ومن قبل عدة أشخاص قاصرين في إطار عابر للحدود الوطنية، والتغرير بقاصرين دون سن 18 سنة و12 سنة، وهتك عرضهم بالعنف، وعدم التبليغ عن علم بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر إلى السلطات وإعداد محل للدعارة والتغرير بقاصر دون سن 18 وهتك عرضها بالعنف».

المشتبه فيهم استدرجوا فتيات قاصرات إلى شقق بمدينة فاس

وبحسب ما أورده مصدر أمني لصحيفة هسبريس المغربية فإن الموقوفين على ذمة هذه القضية تتراوح أعمارهم ما بين 17 و44 سنة، من بينهم قاصرتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية للبحث أشارت إلى ضلوع المشتبه فيهم في استدراج فتيات قاصرات إلى شقق بأحياء مدينة فاس، خصوصا المنحدرات من أوساط اجتماعية معوزة وهشة، حيث يتم استغلالهن جنسيا وتصوير هذه الممارسات ضمن مقاطع فيديو يتم بيعها إلى أشخاص بالخارج، ويجري حاليا البحث من أجل تحديد هويتهم.

وأشار المصدر الأمني إلى أن التحريات أظهرت أيضا ضلوع اثنين من الموقوفين في إعداد منازل من أجل تسهيل هذه الأنشطة الإجرامية، في وقت أسفرت فيه عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز هواتف نقالة ودعامات تخزين تتضمن آثارا رقمية لعمليات الاستغلال الجنسي، يجري حاليا إخضاعها للفحص التقني الضروري، فضلا عن حجز وصولات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، وتحت المراقبة بالنسبة للقاصرتين، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم قبل أن يتم تقديمهم للعدالة.

ضحايا شبكة الاتجار في البشر المغربية.. 5 قاصرات حتى الآن

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن عدد ضحايا هذه الشبكة بلغ حسب المعلومات المعروفة حتى الآن 5 قاصرات، تم الاستماع إليهن في محاضر قانونية بحضور أولياء أمورهن، قبل إحالتهن إلى مستشفى عمومي لإخضاعهن للكشف الطبي في شأن تعرضهن لهتك العرض والاغتصاب.