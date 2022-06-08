«الأعلى للجامعات الخاصة» يحسم قواعد القبول والحد الأدنى لتنسيق 2022

يحسم المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و بحضور كلاً من الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات، عددا من الموضوعات الهامة والمتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات الخاصة للعام الجامعي 2022-2023، وكذلك متابعة انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، وكذلك متابعة خطط التطعيمات ضد فيروس كورونا «كوفيد 19» للجامعات، والتأكيد على استمرار أعمال الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

حسم عدد من ملفات تنسيق القبول أبرزها موقف التنسيق الداخلي والحدود الدنيا للقبول

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس من المقرر أن يناقش عددا من الموضوعات الهامة، أبرزها المقترحات والتوصيات التي ناقشها مجلس شؤون التعليم والطلاب فيما يتعلق بإلغاء التنسيق الداخلي بالجامعات والاكتفاء بالمجموع والحد الأدنى الذي يقره المجلس الأعلى للجامعات، بجانب متابعة استعدادات الكليات بالجامعات الخاصة لتنسيق القبول، مع التشديد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

امتحانات الجامعات 2022: انتظامها بجامعة المنصورة الجديدة

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022مع الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة «الأهلية»، على انتظام أعمال امتحانات التيرم الثاني دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أن الجامعة استعدت لأعمال تنسيق القبول 2022 والتي من المقرر أن تستمر لشهر سبتمبر المقبل خاصة بعد فتح باب التقدم لأداء الاختبارات من قبل الوزارة.