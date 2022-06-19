رؤساء شركات التكنولوجيا يزورون الكونجرس بعد اعتزامه «مكافحة الاحتكار»

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Google، السفر إلى واشنطن للقاء المشرعين الأمريكيين، حسبما قال شخصان مطلعان على الخطط، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بمناقشة الزيارة علنًا.

ويأتى ذلك فى اعقاب اعتزام المشرعون في مجلس الشيوخ تمرير تشريع تاريخي لمكافحة الاحتكار؛ لإعادة تشكيل صناعة التكنولوجيا، تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على إبراز ضاربيها الأثقل للتأثير على الأعضاء الذين يمكن لأصواتهم أن تقرر مصير مشروع القانون.

الرئيس التنفيذي لشركة Apple يتجول في مجلس الشيوخ

تأتي رحلة بيتشاي بعد أن شوهد الرئيس التنفيذي لشركة Apple (AAPL) ، تيم كوك، وهو يتجول في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، (لم ترد شركة آبل على الأسئلة المتعلقة بزيارة كوك في ذلك الوقت)، كما جاء ذلك في أعقاب تقرير صادر عن بوليتيكو بأن آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون (AMZN)، قد اتصل مباشرة بالعديد من أعضاء الكونجرس للتعبير عن معارضتهم لمشروع القانون.

أمازون تلتقي صانعي السياسة لمناقشة القضايا السياسة المؤثرة على العملاء

وقال متحدث باسم أمازون لشبكة CNN، إن جاسي تلتقي صانعي السياسة على جانبي الممر فيما يتعلق بقضايا السياسة التي يمكن أن تؤثر على عملائنا، ومن المتوقع أن يجتمع بيتشاي مع كل من الجمهوريين والديمقراطيين، لمناقشة قضايا مكافحة الاحتكار.

وقال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم Google: «نتواصل بانتظام مع المشرعين على جانبي الممر بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك النمو الاقتصادي ودعم الأعمال الصغيرة وإصلاح الهجرة والأمن السيبراني.. سنواصل المشاركة في القضايا ذات الصلة بالأشخاص والشركات الذين يستخدمون منتجاتنا».

مخاطر الأشهر القليلة المقبلة لصناعة التكنولوجيا في واشنطن

وتسلط المشاركة العملية للمديرين التنفيذيين الضوء على مخاطر الأشهر القليلة المقبلة لصناعة التكنولوجيا في واشنطن. ويدرس الكونجرس العديد من مشاريع قوانين مكافحة الاحتكار، بدءًا من التشريع الذي يقوده السيناتور إيمي كلوبوشار وتشاك جراسلي، الذي يمكن أن يقيد حواجز صارمة بين مختلف خطوط أعمال عملاق التكنولوجيا.

ويمثل الاقتراح تحديًا مباشرًا لنماذج أعمال Big Tech التي تشجع المستهلكين على استخدام خدمات متشابكة متعددة مملوكة لنفس الشركة، وبموجب مشروع القانون، على سبيل المثال يمكن منع Google من تصنيف تقييمات المطاعم الخاصة بها أو روابط YouTube فوق المواقع الأخرى في نتائج البحث، ويمكن منع أمازون من بيع سلعها ذات العلامات التجارية في سوق التجارة الإلكترونية الذي تشاركه حاليًا مع ثالث- باعة الحفلات.