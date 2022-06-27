السجن من 10 إلى 3 سنوات لـ7 متهمين بقتل مزارع في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم الاثنين، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 10 سنوات، و4 آخرين بالسجن 3 سنوات، وجميعهم من أسرة واحدة، بينهم اثنان قيد الحبس الاحتياطي، والباقون هاربون، لإدانتهم بقتل جارهم بطريقة بشعة واقتلاع عينه، أخذاً بالثأر.

تفاصيل الحكم على 7 متهمين من أسرة واحدة

وقررت محكمة جنايات الفيوم معاقبة كل من «عبدالله ع. ع. ع.»، 28 سنة، قيد الحبس الاحتياطي، وأعمامه «علي ع. ع.»، 41 سنة، قيد الحبس الاحتياطي، و«عبدالعليم ع. ع.»، هارب، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قررت معاقبة كل من «أحمد ع. م. م.»، وشقيقه «حسام ع. م. م.»، وعمه «أحمد م. م.»، ونجل عمهم «محمد م. ع.»، وجميعهم هاربون، بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهم بقتل جارهم أخذاً بالثأر.

المتهمون تربصوا للمجني عليه وأزهقوا روحه

تعود وقائع القضية، التي حملت رقم 12828 جنايات مركز إطسا لسنة 2021 والمقيدة برقم 1792 كلي الفيوم، إلى 22 يوليو 2021، حينما تربص 7 أشخاص لجارهم المُزارع أثناء ذهابه إلى أرضه الزراعية، وانقضوا عليه وأبرحوه ضرباً واقتلعوا عينه وقتلوه بطريقة بشعة بواسطة «خُطّاف البنجر»، انتقاماً منه أخذاً بالثأر، ثم ألقوا الجثة في مجرى مائي.

المتهمون بيتوا النية للتخلص من المجني عليه

وجاء في نص الاتهام أنّ المتهمين ترصدوا للمجني عليه «محمود محمد عبدالفضيل حمّاد»، بعدما بيتوا النية على إزهاق روحه للأخذ بالثأر، حيث راقبوا تحركاته وانتظروا في مكان عبوره أثناء ذهابه إلى أرضه الزراعية، وما أن لاح لهم إلا وهجموا عليه، وكالوا له الضربات، وأمسكه المتهم الثاني ومنعه من الحراك، ثم فتح المتهم الثالث عينه بالقوة، بينما قام المتهم الأول بفقأ عينه بواسطة أداة حادة.

المتهمون ألقوا بالمجني عليه في مجرى مائي

وأضافت النيابة العامة أنّ المتهم السابع سدد للمجني عليه عدة طعنات، فسقط مصاباً ينزف، وألقوه في مجرى مائي اعتقاداً أنّه توفي، إلا أنّه كان لا يزال على قيد الحياة، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة خطرة، وباءت محاولات إنقاذ حياته بالفشل، حيث فاضت روحه إلى بارئها.

النيابة توجه للمتهمين القتل مع سبق الإصرار

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني، وجرى إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، التي تولت محاكمة المتهمين السبعة، والتي استمعت لدفاع المتهمين في الجلسة الماضية بدور الانعقاد من شهر مايو، وحجزت الدعوى للنطق بالحكم، ثم أصدرت حكمها المتقدم في جلسة اليوم.