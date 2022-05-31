المحكمة تستمع لدفاع 7 متهمين اقتلعوا عين مزارع وقتلوه بالفيوم

تستمع محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبدالغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، ووكيل نيابة أحمد محمد زغلول، لمحامي الدفاع عن 7 متهمين في قضية قتل جارهم بطريقة بشعة بعدما اقتلعوا عينه أخذاً بالثأر.

7 أشخاص يقتلعون عين جارهم ويقتلوه

تعود وقائع القضية رقم 12828 جنايات مركز إطسا لسنة 2021 والمقيدة برقم 1792 كلي الفيوم، إلى 22 يوليو المُنقضي، حينما أقدم 7 أشخاص من عائلة واحدة على قتل مزارع بعدما اقتلعوا عينيه انتقاماً منه أخذاً بالثأر، حيث انتظروه مكان عبوره أثناء ذهابه للأرض الزراعية وانقضوا عليه. اقتلعوا عينه وقتلوه بطريقة بشعة ووجهت النيابة العامة للمتهمين، إتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى حيازة أسلحة بدون مسوغ قانوني.

7 متهمين من أسرة واحدة في القضية

والمتهمون هم: عبدالله عمر عبد الباقي «محبوس»، 28 سنة، وعلي عبد الباقي علي، 41 سنة، محبوس، وعبد العليم عبد الباقي علي، هارب، وأحمد عمر محمد، هارب، وحسام عمر محمد، هارب، وأحمد محمد محمد، هارب، ومحمد محمود أحمد، هارب.

قتلوه أخذاً بالثأر وألقوا الجثة

وكان المتهمين قد انتظروا المجني عليه محمود محمد عبد الفضيل حماد، بعدما بيتوا النية، وعقدوا العزم المحقق على إزهاق روحه بدافع الأخذ بالثأر والانتقام، قتلعوا عين المجني وهجموا عليه وكالوا له الضربات، وأمسك المتهم الثاني برأسه ومنعه من الحراك، وفتح المتهم الثالث عينيه عنوة وأشهر المتهم الأول مسمارًا حديديًا وأعمله في عينه اليسرى حتى اقتلع عينه، وحثوا المتهم السابع على قتله، والذي طعنه عدة طعنات، أخذاً بالثأر.

ألقوه في مجرى مائي

وحمل المتهمون جثة المجني عليه، وألقوا به في مجرى مائي، وتركوه غارقًا في دمائه وظنوا أنه فارق الحياة، وجرى نقله للمستشفى ولكن فشلت محاولات إنقاذ حياته لسوء حالته، وفاضت روحه إلى بارئها.

طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة

وطالب محامي المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقاً، فيما سينتظر الجميع قرار هيئة المحكمة في القضية.