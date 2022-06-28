بشرى للعاملين في المؤسسات الحكومية.. 5 إجازات خاصة بأجر كامل

يبحث الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول الإجازات المستحقة لهم بأجر كامل، وهي الإجازات التي جاءت بنص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بالعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير الإجازات المستحقة للموظف بأجر كامل، حيث إن هناك 5 أنواع من الإجازات بجانب الإجازة الاعتيادية لا يتم خصمها من الراتب، والتي نصت عليها المادة 52 من قانون الخدمة المدنية، حيث يستحق الموظف فيها الحصول على إجازات بالأجر الكامل.

إجازات بأجر كامل للموظف في الدولة

وحددت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل وهي كالتالي:

1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.

2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

مخالطة الموظف لمريض بمرض معدٍ

3 - يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى يحددهـا المجلس الطبي المختص.

4- يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5 - يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

وتكون الإجازات السابق ذكرها، من حق الموظف العامل بقانون الخدمة المدنية، حيث إنّ العاملين بالقطاع الخاص يعملون وفقًا لقانون العمل 213 لسنة 2003، وهو القانون المعني بالعاملين في القطاع، والذي يقدر عددهم نحو أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص.