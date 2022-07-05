بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بدمياط

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث تصادم، ظهر اليوم الثلاثاء، بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، بطريق «دمياط - رأس البر القديم»، ونُقل المصابون إلى مستشفى دمياط التخصصي لتلقى العلاج.

حادث تصادم

وتلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، إخطارا يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل، بطريق «دمياط - رأس البر القديم»، ووقوع مصابين.

وانتقل فريق من المباحث وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، وإصابة ثلاثة أشخاص.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة عمر رمضان عيد، 29 سنة، مصاب بكدمات وكسر في العمود الفقري وإصابات ما بعد الارتجاج، ومحمود عوض العصفوري، 53 سنة، مصاب بكسر بالكتف الأيمن وجروح وسحاجات، ووائل محمود عوض، 35 سنة، مصاب بكدمات واشتباه ارتجاج، ونُقل لمصابون إلى مستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ويشهد طريق «دمياط - رأس البر القديم» حوادث متكررة بسبب أعمال تطويره، فضلا عن أعمال تبطين ترعة السنانية المحازيه للطريق، وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عن استيائهم من سوء حالة الطريق.