«عامر» يطالب بتعديل قانون المأذونين.. يشمل توثيق قائمة المنقولات

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن استجابة وزارة العدل، بتوفير دفاتر عقود الزواج قبل عيد الأضحى المبارك، جاءت سريعة من أجل تسهيل الزواج على الأفراد، موجها الشكر لهم.

ضرورة وجود قانون للمأذونين

وأضاف «عامر» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه يجب تعديل قانون المأذونين الحالي، بسبب وجود لائحتة من 107 سنوات وهذا وقت طويل جدا، مؤكدا أن القانون المقترح حاليا يتضمن توثيق قائمة المنقولات من جانب المأذون حتى لا يحدث تلاعب من جانب أي طرف، مشيرا إلى أنه يمكن الاستغناء عن قائمة المنقولات من خلال كتابة المهر بالرقم المحدد وتجهيز منزل الزوجية بما يناسب الفرد.

أوضح نقيب المأذونين، أن القائمة أصبحت حقا أصيلا وليس مكتسبا بعد مشاركة الزوجة في تأسيس منزل الزوجية.

المؤخر دين معلق يجب دفعه

وأوضح نقيب المأذونين، أنه عند وفاة الشخص قبل دفع المؤخر يجب سداده قبل توزيع الميراث، مشيرا إلى أن المؤخر دين معلق يجب دفعه، مبينا أن المقدم «ربع جنيه» فقط وهو ما ساهم في زيادة قضايا الخلع لأن السيدة مكلفة بدفعه فقط.

القائمة وسيلة ضغط في يد الزوجة

وأشار «عامر»، إلى أن القائمة في يد الزوجة تعتبر وسيلة ضغط على الزوج لتنفيذ طلب الزوجة بالطلاق، مؤكدا أنه لا توثيق للقائمة في الشهر العقاري لأنها حق مدني مسجل بمجرد الإمضاء.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فأن نسب الطلاق تزايدت في مصر مؤخرا، وجاءت محافظة القاهرة في صدارة حالات الطلاق.