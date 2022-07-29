«وادي النيل للأدوية»: إنتاج «الأكسابين» محليا تطور طبي كبير

قال الأستاذ الدكتور طارق عيد، مدير عام مصنع وادي النيل بنتا للأدوية والمستلزمات الطبية، إن الشركة لديها توجه لإنتاج دواء الأكسابين لعلاج الجلطات المختلفة، ورأت ضرورة تصنيعه بالداخل لأنه كان يتم استيراده بالكامل، وكان يكلف الدولة الكثير، مشيرًا إلى أن الأبحاث والتطوير تم في مصنع وادي النيل.

إمكانية الحصول على الدواء بسعر مناسب

وأضاف «عيد» خلال استضافته في في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المستهلك المصري أصبح قادرًا على الحصول على الدواء بجودة عالية تحاكي العالمية، وبسعر جيد، وهذا ما كانت تصبو إليه الدولة المصرية وضمن الأهداف الاستراتيجية لشركة وادي النيل لتوفير المستلزمات الدوائية خاصة الحيوية.

أهمية توفير العقار محليا

من جهته أكد الدكتور محمد الديب، مدير تسويق الأكسابين بشركة وادي النيل، خلال استضافته في نفس البرنامج، أن الدواء يتم استيراده منذ 20 سنة، ودولة بحجم مصر يجب ألا تستمر في الاستيراد واتجهت لإنتاج محليا بسعر جيد مناسب بالنسبة للمواطن أو المريض.

تطور كبير في مجال الطب

بدوره أوضح الدكتور حماده شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية للتواصل المجتمعي، أن الدواء كان متوفر من قبل من جهة شركة واحدة أجنبية، ولكن حاليا تم توطين الصناعة بسعر أقل وأصبح متوفر، وأكثر من مثيل حيوي بنفس الجودة والفعالية وهذا يعد تطور كبير في مجال الطب بعد أن كان يتم إنتاجه في بريطانيا وأمريكا أصبح متاحا في مصر.