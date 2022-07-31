أطباء مستشفى إدكو ينقذون سيدة من الموت بعد تعرضها لطعنات في البطن

تمكن فريق من قسم الجراحة بمستشفى إدكو المركزي في البحيرة، من إنقاذ حياة سيدة تعرضت لعدة طعنات نافذة في البطن، وقد حضرت للمستشفى بعد تعرضها للإصابة.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة بالبحيرة لتطوير الخدمات الطبية للمواطنين، وتقديم خدمة الرعاية الحرجة المتطورة، والعمليات الدقيقة ذات المهارة الخاصة بمستشفيات البحيرة.

وجرى عمل الأشعات اللازمة، وتم على الفور عمل جراحة استكشاف داخل البطن بقيادة رئيس قسم الجراحة الدكتور عماد سيف النصر استشاري الجراحة العامة ومساعديه، الدكتور محمد عبد الحليم أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد جنيدي نائب الجراحة، وطبيب التخدير الدكتور أشرف عبدالله وفريق تمريض العمليات، تحت إشراف الدكتور أحمد السنهوري مدير المستشفى.

ثلاثة جروح نافذة بالأمعاء

وتبين وجود ثلاثة جروح نافذة بالأمعاء، وصديد والتهاب بريتوني، وتم عمل إصلاح لجدار البطن وجروح الأمعاء وتنظيف للبطن.

كما سجلت مستشفى أبوالمطامير حالة من النجاح مع مريضة مصابة فى حادث سير عمرها 17 عاما، بعد الفحص والأشعة تبين إصابتها بكسور متعددة بعظام منتصف الوجه.

وعلى الفور تم تجهيز غرفة العمليات وتم إجراء جراحة مهارية دقيقة، حيث تم تثبيت الكسور باستخدام شرائح ومسامير معدنية.

أجرى الجراحة الدكتور وائل هليل أخصائي الجراحة، والدكتور أحمد الشاذلي أخصائي التخدير، وفريق التمريض زينات منتصر ورحاب فوزى وشيماء شرف، تحت إشراف الدكتور ممدوح سالم مدير المستشفى.

جميعة: أطباء البحيرة ذوو مهارة خاصة

وأشاد هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجهود ونجاح الفرق الطبية المشاركة في هذه العمليات، مؤكدًا أن أطباء البحيرة ذوو مهارة خاصة، ويظهر هذا جليًا من خلال كم العمليات المهارية الدقيقة التي قاموا بإجرائها فى كل المستشفيات، خلال المدة البسيطة الماضية.