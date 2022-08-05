خريطة التحويلات المرورية في القاهرة على مدار يومين.. تعرف عليها

تبدأ الإدارة العامة لمرور القاهرة، من اليوم الجمعة، وعلى مدار يومين كاملين، إجراء بعض تحويلات مرورية بمنطقة المقطم، من أجل تسيير حركة المرور ومواجهة أي كثافات مرورية متوقعة بسبب تنفيذ بعض الأعمال بكوبري ميدان رسالة.

«الوطن»، تستعرض الخريطة الكاملة للتحويلات المرورية والتي تبدأ من اليوم، بحسب إعلان وزارة الداخلية في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

سبب التحويلات المرورية التي تبدأ اليوم

كشفت الإدارة العامة لـ مرور القاهرة عن تنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالغلق الكلي لكوبري «ميدان رسالة»، المار أعلى شارع 9 بالمقطم، ويربط بينه وبين شارع أحمد فؤاد نجم، في اتجاه محور حسب الله الكفراوي، من أجل تركيب بعض الفواصل في الكوبري، بالإضافة إلى تركيب اللافتات الإرشادية.

خريطة التحويلات المرورية.. تبدأ من اليوم

وأكدت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه سوف يتم استخدام المأوى الدوارنية في شارع 9 حتى يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في كوبري ميدان رسالة، على أن تبدأ أعمال الغلق من الساعة 1 ظهر اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة الثالثة عصر الأحد الموافق 7 من شهر أغسطس الجاري.

خدمات مرورية لمواجهة الكثافات في المنطقة

وأشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه سوف يتم تعيين العديد من الخدمات المرورية، مع وضع لوحات مرورية إرشادية وتحذيرية في محيط الأعمال بالكامل، من أجل ضمان الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى مواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور خلال فترة الغلق.