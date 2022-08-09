وفقاً لمؤشر الرفاهية العالمي.. أفضل 10 مدن للعيش بها خلال 2022

كشفت بيانات مؤشر الرفاهية العالمي الصادر عن وحدة الإيكونومست للمعلومات الاقتصادية (EIU) عن أفضل 10 أماكن للعيش في العالم في عام 2022، بحسب CNBC.

أفضل 10 أماكن للعيش بها في العالم لعام 2022

ويحدد المؤشر أفضل 10 أماكن للعيش بها في العالم لعام 2022، معتمدًا على 5 فئات هي، الثقافة، والرعاية الصحية والتعليم، والبنية التحتية، والترفيه.

وأظهرت البيانات أن المدن الدول الإسكندنافية هيمنت على قائمة المدن الأفضل للعيش خلال عام 2022 ويرجع ذلك إلى توافقها مع التقييمات المعتمد عليها في المؤشر، من الاستقرار والبنية التحتية الجديدة في المنطقة، والرعاية الصحية الجيدة.

ويتم دعم سكان هذه المدن من خلال الرعاية الصحية الجيدة والعديد من الفرص للثقافة والترفيه، وفقًا للمؤشر.

فيينا في المرتبة الأولى

واحتلت مدينة فيينا المرتبة الأولى هذا العام كأفضل مكان للعيش في العالم، وهو الترتيب الذي حصدته في عامي 2018 و2019، فيما حلت في المرتبة الثانية مدينة كوبنهاجن، وفي المرتبة الثالثة جاء مدينة زيورخ في سويسرا، أما عن المرتبة الرابعة فكانت من نصيب كالجاري في كندا.

ويأتي ترتيب أفضل المدن حول العالم وفقًا للنسبة التي سجلتها في الفئات التي اعتمد عليها مؤشر الرفاهية العالمي الصادر عن وحدة الإيكونومست للمعلومات الاقتصادية، وعلى سبيل المثال سجلت فيينا في التعليم والبنية التحتية 100% وفي الثقافة والرعاية الصحية 98.6% و83.3% على التوالي.

وجاءت مدينة فانكوفر في كندا بالمرتبة الخامسة، فيما حلت في المرتبة السادسة مدينة جنيف بسويسرا، وفي المرتبة السابعة مدينة فرانكفورت بألمانيا.