إحالة مديري مركزي شباب بالجيزة للتحقيق بسبب تشغيل الإضاءة نهارا «صور»

أحال اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب الرياضة بمحافظة الجيزة، كل من خلف سليمان مدير مركز شباب كفر طهرمس، وعلي أحمد مدير مركز شباب المشابك، التابعين لإدارة شباب بولاق الدكرور، للتحقيق.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها «شلش»، اليوم الجمعة، على عدد من مراكز الشباب في منطقة فيصل والهرم، ورافقه في الجولة هالة الشلقامي مسؤولة المركز الإعلامي بالمديرية.

متابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

وأكد اللواء عبدالرحمن شلش، أن الجولة التي قام بها اليوم، لتفقد مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالمحافظة، تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بترشيد استهلاك موارد الطاقة والكهرباء بكل أنواعها في المصالح والجهات الحكومية.

وأضاف في بيان، أن إحالة مسؤولي مركزي شباب كفر طهرمس والمشابك، للتحقيق، جاءت خلال الجولة المفاجئة لمقري المركزين، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، والتفتيش على سير عمل مراكز الشباب، وفق توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل، سيشهد العديد من الجولات على جميع مراكز الشباب والمنشآت الرياضية والاطلاع على الأنشطة ومدى التزام هذه المنشآت بالقرارات، وبخطة العمل المقررة خلال فترة فصل الصيف.

وكشف تقرير متابعة الجولة التفقدية، عن وجود العديد من المخالفات الإدارية، ومن بينها تغيب موظفي مركز المشابك عن الحضور في أوقات العمل الرسمية، والإهمال بترك إضاءة المصابيح الكهربائية نهاراً، وهو ما يعد مخالفة لبنود خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، كما رصد التقرير قيام موظفي مركز شباب كفر طهرمس بإغلاق بوابة مركز الشباب، وتركهم لمقر المركز في أوقات العمل الرسمية.

التحقيق مع مسؤولي مركزي الشباب.. الأحد

وقالت هالة الشلقامي مسؤولة الإعلام بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، لـ«الوطن»، إن وكيل الوزارة قرر مثول المسؤولين عن مركزي شباب كفر طهرمس والمشابك، بعد غد الأحد، أمام مسؤولي الشؤون القانونية بالمديرية، واتخاذ الإجراءات القانونية، لافتة إلى أن مدير المديرية قام بتفقد كابلات وتابلوهات الكهرباء بالمركزين، وقام بفصل التيار الكهربائي بنفسه.

وأوضحت أن اللواء شلش، سيصدر قراراته بتوقيع العقوبات المناسبة ضد المخالفين بناء على نتيجة تحقيقات الشؤون القانونية، عقب انتهائها مباشرة.