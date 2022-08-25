بدء تلقى طلبات الالتحاق بـ68 وظيفة شاغرة في سفاجا.. 10 تخصصات مطلوبة

بدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في تلقي طلبات راغبي التوظيف لشغل 68 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية في مجال الفندقة بمدينة سفاجا.

68 فرصة عمل للشباب بمدينة سفاجا

وكشف سعيد عبد الراضي وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن القوى العاملة وفرت 68 فرصة عمل للشباب في مجال العمل بالفنادق السياحية بالقطاع السياحي بمدينة سفاجا، في إطار اهتمام الدولة بالشباب وسعيا لتوفير فرص عمل لهم.

التخصصات المطلوبة

وأشار «عبد الراضي» إلى أن الوظائف المطلوبة هي مضيف وطباخ وعامل تجهيز وتحضير وموظف استقبال، وفرد أمن، وعامل زراعة، ومشرف غرف، وفني تبريد وتكييف، وفني معدات، وإشراف داخلي، وعامل نظافة، ومنقذ، وذلك لحاملي المؤهلات المتوسطة، وبراتب يبدأ من 2400 جنيه.

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة بالبحر الأحمر، أن الوظائف المطلوبة لا يُشترط بها الخبرة، مشيرا إلى أن على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف عليهم التوجه إلى مكتب عمل سفاجا.

وذكر وكيل الوزارة لـ«الوطن»، أن المديرية تلقت عددا من شكاوى العاملين بالقطاع الخاص تتعلق بعلاقات عمل، وانتهت المديرية من تم تسويتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.