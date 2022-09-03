9 معلومات عن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية 2022.. برامج تؤهل للعمل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 9 معلومات عن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، والتي تقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وتستعد للدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد ببرامج بينية متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل.

معلومات عن جامعة 6 من أكتوبر التكنولوجية

وتستعرض «الوطن» معلومات عن جامعة 6 من أكتوبر التكنولوجية، كالتالي:

1- تقع على مساحة 1000 فدان.

2- تضم مبنى صندوق تطوير التعليم، ومبنى إدارة الجامعة، مبنيين للفصول الدراسية، ومبنى الورش والمعامل.

3- تكلفة إجمالية بلغت 724.5 مليون جنيه.

4- جاري الانتهاء من كل الأعمال التنفيذية بالجامعة.

5- تُقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المُحيطة بها.

6- تشمل برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وبرنامج تكنولوجيا السكك الحديد، وبرنامج تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وبرنامج تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وبرنامج التخصصات الصحية.

7- تقبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

8- تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال برامجها البينية.

9- تبدأ الدراسة بها مع بداية العام الدراسي الجديد.

البنية الأساسية

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان له، إن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تقع على مساحة 1000 فدان، وبتكلفة إجمالية بلغت 724.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من كافة الأعمال التنفيذية بالجامعة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم توفير جميع مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بها، وتجهيزها بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بالجامعة، مشيرًا إلى الدور الهام للجامعات التكنولوجية في مصر في تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل، فضلًا عن الشراكات الدولية التي تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ذات الخبرة العالية في هذا المجال، وكذلك التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المُحيط، وذلك بهدف تأهيل خريجي هذه الجامعات ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر محليًا، وإقليميًا، ودوليًا.