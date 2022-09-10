درجات الحرارة اليوم السبت 10-9-2022.. العظمى في القاهرة 34 درجة مئوية

تشهد اليوم السبت درجات الحرارة وحالة الطقس حالة من الاستقرار النسبي على كافة محافظات الجمهورية مع استمرار نسبة الرطوبة، فضلًا عن استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت «الأرصاد» في بيانها، أن درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ستسجل العظمى 34 والمحسوسة 36 والسواحل الشمالية 30 والمحسوسة 33، لافتة إلى أن اليوم سيشهد طقس حار رطب نهارًا على نفس المناطق بالإضافة للسواحل الشمالية.

وأضافت أن حالة الطقس اليوم شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكرت الأرصاد في بيانها، إلى أنه من المتوقع اليوم، استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، ووفق بيان الأرصاد الجوية، على كل المدن والمحافظات، جاءت كالآتي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 25

بنها 34 24

دمنهور 34 24

كفر الشيخ 32 25

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

شلاتين 36 28

الإسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 23

وادي النطرون 33 24

مطروح 29 25

السلوم 30 24

سيوة 33 22

العريش 31 24

رفح 31 23

الطور 34 27

كاترين 31 20

رأس سدر 35 25

نخل 32 18

طابا 33 25

نويبع 35 26

حلايب 34 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 23

بني سويف 35 23

المنيا 35 24

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 40 27

الأقصر 41 26

أسوان 41 27

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 41 27

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 35 26.