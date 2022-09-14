مهرجان المرأة العاملة بأسوان يوصي بمقترح لمسودة قانون ينظم عمل الحرفيات

انتهت فعاليات مهرجان المرأة العاملة، الذي نظمته مؤسسة أكت، بالتعاون مع مؤسسة نساء الجنوب في أسوان، بإصدار مجموعة من التوصيات، منها طرح مقترح لمسودة قانون ينظم أعمال الحرفيات في مصر ويضمن كل حقوقهم القانونية، واستخدام مقرات الأحزاب والمؤسسات والسفارات والمطارات المحلية والدولية في عرض منتجات الحرفيات.

قضايا المرأة في الصعيد

وقالت صافيناز محمد إبراهيم، مسؤول مؤسسة نساء الجنوب، إنّ المؤسسة تهتم بكل قضايا المرأة في الصعيد خاصة الأسوانية، وأنّ المؤتمر انتهى بإصدار مجموعة من التوصيات، تضمّنت تدريب القطاعات المحلية من جمعيات ومراكز شباب وأندية ومجالس محلية، على رسم خرائط للموارد والاحتياجات التي تساعد رواد ورائدات الأعمال لدراسة السوق، والربط مع مؤسسات التمويل لتدريب وتمويل الحرفيات ومساعدتهم على عمل خطة ودراسة ناجحة، والاستعانة بمنتجات الحرفيات في المؤتمرات والحفلات مثل الهدايا والشنط.

لا للعنف ضد النساء والفتيات

وكانت مؤسسة نساء الجنوب، نظمت تحت شعار «لا للعنف ضد النساء والفتيات.. المائدة المستديرة حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات»، والتي استهدفت مجموعة متميزة وواعدة من الإعلامين بأسوان، من خلال تنفيذ أنشطة مشروع حراس حقوق النساء والفتيات، والذي ينفذ بالتعاون مع 10 جمعيات ومؤسسة أهليه بأسوان، وشارك في المؤتمر 27 عارضة للمنتجات الحرفية بكل أنواعها، وحضور لفيف من القيادات الشعبية والحكومية والقطاع الخاص.

كما حضر المهرجان: اللواء أحمد صالح عضو مجلس النواب، مجدي حسيبو عضو مجلس الشيوخ، وبمشاركة فاعلة للاستشاريين الذين ساهموا على مدار الثلاث أيام فترة انعقاد المؤتمر، في إثارة النقاش في المجالات الاجتماعية والصحية والصحة النفسية والسلامة المهنية والبيئية والقانونية ومدى تأثيرها على عمل المرأة وكيفية مواجهة التحديات واستثمار الفرص.