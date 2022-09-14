مديرة «البحوث البيئية» بجامعة القاهرة تحصل على وسام فرنسي برتبة فارس

منحت السفارة الفرنسية، الدكتورة فاطمة الزهراء حنفي، مديرة مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، الأستاذة بكلية الهندسة، وسام السعفات الأكاديمية برتبة فارس، والذي يُعد وساما وطنيا فرنسيا يتم منحه للأكاديميين المتميزين.

الخشت: حريصون على تقديم الدعم لعلمائنا في مختلف التخصصات

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لفاطمة الزهراء، مشيدًا بجهودها المتميزة وإسهاماتها العلمية والبحثية المتقدمة في العديد من المجالات، التي تخدم مشروعات التنمية المُستدامة مثل البتروكيماويات والطاقات المتجددة وفعالية الطاقة وإدارة المخلفات.

إسهامات العلماء مقياس تقدم الدول

وأشار الخشت، إلى أن جامعة القاهرة تفتخر بعلمائها الذين يمثلونها في كل المحافل المحلية والدولية، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم لعلمائها في مختلف التخصصات ليواصلوا إبداعاتهم وإسهاماتهم لخدمة الوطن والإنسانية، وبما يضمن الارتقاء بمكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

ولفت إلى أن أحد أهم مقاييس تقدم الدول، هو ما يقدمه علماؤها من أبحاث ودراسات وفنون تنعكس آثارها على المجتمع، حيث إن العلم هو أساس تنمية المجتمعات.

السيرة الذاتية لفاطمة الزهراء

جدير بالذكر أن الدكتور فاطمة الزهراء حنفي، كرست مسيرتها الوظيفية للعمل على إعداد العديد من المشروعات البحثية والعلمية المتعلقة بالمجالات الهندسية، والعمل على تحسين استشراف المخاطر في تعليم الهندسة، وإثراء التعاون العلمي والجامعي بين مصر وفرنسا، من خلال عمل العديد من الشراكات العلمية مع الجانب الفرنسي التي أثمرت عن نتائج علمية متميزة.

وتقلدت فاطمة الزهراء، العديد من المناصب وكانت عضوًا في العديد من الجهات المحلية والدولية، أهمها عضو بمجلس إدارة جمعية المهندسين الفرانكفونيين في مصر، وعضو ورئيس بمدرسة الخبراء بالمكتب المتوسطي للشباب بين عامي 2012-2014، ثم عضو بمجلس إدارة الشبكة المتوسطية لمدارس المهندسين.