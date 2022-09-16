أرباح سنوية بـ310 آلاف جنيه من تجارة الأدوات والأجهزة الطبية

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وصول أرباح مشروع تجارة الأدوات والأجهزة الطبية إلى حوالي 225 ألف جنيه سنوياً بنهاية العام الأول، مقارنةً بأرباح 310 آلاف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

2,25 مليون جنيه إيرادات مشروع بيع المستلزمات والأجهزة الطبية

وأضافت دراسة الجدوى الحكومية، أنَّ إيرادات مشروع تجارة الأدوات والأجهزة الطبية تصل إلى 1,58 مليون جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بإيرادات تصل إلى 2,25 مليون جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

عائد المشروع يصل إلى 7 أضعاف النفقات

فيما أوضحت الدراسة، أنَّ متوسط فترة استرداد التكاليف الاستثمارية للمشروع والتي تقدر بحوالي 180 ألف جنيه، تقل عن عام وذلك لارتفاع العائد الداخلي الذي يصل إلى 7 أضعاف النفقات.

أوصى جهاز تنمية المشروعات الراغبين في إدارة مشروع تجارة المستلزمات والأجهزة الطبية، بضرورة إلحاق المحل بمخزن بعيد عن مصادر الغاز والتيار الكهربائي والنيران، مع الالتزام بالتهوية والنظافة الشديدة والمستمرة للمخزن وخلوه من الحشرات والقوارض، وتأمين المحل وتوفير طفايات الحريق وأجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة.

المشروع يساهم في تشغيل من 4 إلى 5 أشخاص

كما أكدت الدراسة على أهمية المشروع من حيث توفير فرص العمل، من خلال تشغيل 4 لـ 5 أشخاص، من بينهم محاسب من ذوي الخبرة، والآخرون للإدارة والقيام بالبيع بالمحل والمخزن.

توصيات الجهاز لتحقيق أعلى إيرادات

ولتحقيق أعلى مبيعات ممكنة، نصح «تنمية المشروعات» بضرورة عمل زيارات للعيادات الخاصة والمستشفيات والمستوصفات الصحية والعيادات والمراكز العلاجية، مع الاهتمام بالتسويق والدعاية واستهداف العاملين بالمجالات الطبية والقطاع الصحي، ووضع لافتة كبيرة أعلى واجهة المحل موضح بها الاسم والعلامة التجارية.

وتابعت الدراسة في توصياتها، «يجب تحديد المستلزمات والخامات والأنواع، ومعرفة أسعار المستلزمات الطبية في المحال المنافسة وسعر الجملة وسعر البيع».

كما أشارت إلى إمكانية إضافة مستحضرات التجميل من منتجات التجميل وكريمات الشعر الطبية والعطور العالمية لبيعها بجانب الأدوات والأجهزة الطبية، والكمامات، والشاش، والقفازات، والقطن، وجهاز الضغط، والسماعات، وأجهزة السكر والمطهر ومعقم الجروح.