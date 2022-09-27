«تعليم المنوفية» تكشف تفاصيل العمل بنظام الحصة في مدارس المحافظة

كشف طارق سعد، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن فتح الباب لوظائف «مدرسين» في جميع مراكز ومدن المحافظة بنظام التعاقد بالحصة، مؤكدا أن كل إدارة تقوم بحصر احتياجاتها من المعلمين ويتم استقبال طلبات التقديم لوظائف المدرسين في الإدارات التعليمية المختلفة، ويتم الاختيار بين المتقدمين وفق الخبرة والأولوية للمعلمين الذين تطوعوا خلال الأعوام الماضية.

العمل بنظام الحصة

وقال «سعد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن وظائف المدرسين في المنوفية تشمل المواد الأساسية بالتعليم الأساسي في تخصصات رياضة وعلوم ودراسات وعربي وإنجليزي وغيرها، مشيرا إلى أن المدرس سيعمل بنظام التعاقد بالحصة وتبلغ قيمة الحصة الواحدة 20 جنيها.

وأوضح أن الإدارات المختلفة في المنوفية، تستقبل الراغبين في العمل في وظيفة مدرس بنظام الحصة كلٌ في الإدارة التابع لها، وبعد الانتهاء من الإجراءات واختيار المدرسين، يتم توجيه خطاب بهم إلى مديرية التربية والتعليم في المحافظة، ثم يتم توفير الاعتمادات المالية لهم، مشيرا إلى أن العمل يستمر لمدة 10 أشهر في العام.

الأولوية لأصحاب الخبرة

وتابع أن المدرسين بالحصة ليس من حقهم المطالبة بالتعيين، ويمكن استمرارهم في العمل خلال السنوات المقبلة وفق الحاجة إليهم، مشددا على أن الأولوية للمتطوعين خلال الأعوام الماضية، وذلك لاكتسابهم خبرات كبيرة نتيجة عملهم، ما يزيد من قدرتهم على تعليم الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، موضحا أن التقديم بدأ أمس الاثنين.