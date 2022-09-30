«القومية للتأمين»: المؤتمر العربي للتقاعد فرصة لتبادل الخبرات بين الدول

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّ المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السادسة، فرصة لتبادل الروئ والخبرات بين الدول المشاركة، وطرح كل التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد بالدول المختلفة، وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية العاملة بمجال أنظمة التأمينات والمعاشات.

وأشار عوض، في بيان اليوم، إلى أنّ المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لأول مرة ينعقد في إفريقيا، وتم اختيار مصر لتكون مقرًا للانعقاد لما لمصر من خبرة عريقة في مجال التأمين الاجتماعي، لمدة تزيد على 200 عام، ما اكتسبها خبرة ودراية لا يستهان بها في مجال التأمينات والمعاشات.

أهم التوصيات التي استهدفها المؤتمر

- العمل على تطوير المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ليكون مظلة متخصصة تضم جميع المؤسسات العاملة في مجال التأمين الاجتماعي، وصناديق التأمين الخاصة ويتولى جمع وتحليل ومشاركة تجارب جميع الدول الأعضاء؛ لتعظيم تبادل المعرفة للمؤسسات الضمان الاجتماعي ونشر الأبحاث والدراسات المتخصة في هذا المجال.

طرح الحلول البديلة وإصلاح أنظمة التقاعد

- إنشاء إدارة استراتيجية بمؤسسات التأمينات الاجتماعية؛ لمواجهة الأزمات العالمية؛ للتغلب عليها والحفاظ على الاستدامة المالية.

- العمل على تطوير صناديق استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية وإدارتها من خلال إدارة متخصصة تعمل باحترافية بما يضمن تحقيق عوائد استثمار تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والاسترشاد بتجربة المملكة العربية السعودية والمملكة الإردنية الهاشمية ومصر.

- أهمية نشر الوعي التأميني للمواطنين، أصحاب الأعمال، أصحاب المعاشات، والمستفيدين وتوضيح أهمية التأمين الاجتماعي بصورة مبسطة بحيث تصل الرسالة التأمينية، وإجراء حوارات مجتمعية مع المتقاعدين وغيرهم من المشتركين وغير المشتركين، لإصلاح أنظمة التقاعد وطرح الحلول البديلة.