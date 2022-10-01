هل توجد دراسة في البحيرة غدا؟.. «التعليم» توضح

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء استعداداتها الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، موضحة أن المدارس باتت على أتم استعداد لاستقبال الطلاب في المراحل المختلفة بالمدارس التي بدأت بها الدراسة اليوم السبت في عدة مناطق، ما دعى بعض المواطنين للاستفسار حول موعد بدء الدراسة في مناطق أخرى، متسائلين هل يوجد مدارس غدا في البحيرة والمحافظات الأخرى.

هل يوجد مدارس غدا في البحيرة؟

ووفق وزارة التربية والتعليم، فإن الدراسة انطلقت اليوم السبت 1 أكتوبر في عدد من المحافظات من بينها سوهاج وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وبني سويف وقنا والإسماعيلية والفيوم، فضلا عن عدة مدارس بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وذكرت «التعليم» أن غدا الأحد 2 أكتوبر، ستنطلق الدراسة في جميع مدارس الجمهورية، دون استثناء ومن بينها مدارس البحيرة التي بدأت بعض مدارسها اليوم بفتح 4124 مدرسة في نطاق 18 إدارة تعليمية جاهزة لاستقبال أكثر من مليون و600 ألف طالب وطالبة بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وبعضها الآخر غدا.

غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الدراسية

وفي سياق متصل، ذكرت التربية والتعليم أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية التعليمية لـ العام الدراسي الجديد 2022/2023 للتحقق من أن الدراسة تجري وفق الإجراءات والمعايير التي وضعتها الوزارة، فضلا عن إزالة المعوقات على الطالب والمعلم لضمان تلقي المناهج وتقديمها في أجواء مستقرة، وفق ما أعلنه شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار المتحدث الرسمي لـ وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تعقيم وتطهيرها جميع المدارس للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بأكملها.

يذكر أن عدد الطلاب المقرر انتظامهم في الدراسة هذا العام الدراسي الجديد 2022/2023 يصل لـ25 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.