شجاعة سائق تنقذ 5 سيدات وأطفالهن الثلاثة من الغرق في مصرف بالشرقية  

لم يتردد سائق تروسيكل لحظة واحدة في إنقاذ 5 سيدات و3 أطفال من أسرة واحدة، بعدما وجدهم يغرقون داخل مياه مصرف بمركز مشتول السوق، إثر انقلاب التروسيكل.

انقلاب تروسيكل عليه 5 سيدات وأطفالهن

ما إن وقع الحادث حتى سارع السائق بإنقاذ الراكبات وأطفالهن الذين كانوا يواجهون الغرق، وذلك على الرغم من إصابته في نفس الحادث، وبدأ ينتشلهم من مصرف مشتول السوق واحدة تلو الأخرى وطفل تلو الآخر.

سائق التروسيكل يروي تفاصيل إنقاذ السيدات والأطفال

«مفكرتش في نفسي، ومكنتش حاسس بإصابة رجلي، أول ما خرجت من المياه بدأت أنقذ الركاب».. بتلك الكلمات بدأ سامح عاشور سائق تروسيكل بمركز مشتول السوق حديثه لـ«الوطن».

وأوضح الرجل الأربعيني، أن الحادث وقع قبل 8 أيام ناحية كوبري بعزبة الباشا أعلى المصرف، وذلك أثناء محاولته تفادي سيارة لعدم الاصطدام بها، غير أن أحد إطارات التروسيكل انزلق، وسقط في المياه.

وتابع، «ساعدت 5 سيدات، و3 أطفال كانوا برفقتهن على الخروج من المياه، فيما غرق طفل رضيع لم أستطع إنقاذه».

تدخل بعض المزارعين للمساعدة

وأشار «عاشور» إلى أن بعض المزراعين تجمعوا لمساعدته أثناء انتشال السيدات والأطفال، وبعد ذلك حضرت الشرطة وقوات الإنقاذ النهري للبحث عن الطفل الغريق، واستمرت أعمال البحث لمدة 7 أيام متواصلة، وسط حالة من الحزن انتابت جميع أفراد أسرة الطفل.

وذكر سائق التروسيكل، أن أفراد الأسرة والأهالي كانوا ينتشرون عند الكباري بالقرى المجاروة، ينتظرون ظهور الطفل، وأن يطفو جثمانه على المياه.

العثور على جثة طفل لقي مصرعه غرقا

وأشار «عاشور»، إلى أنه مع صباح اليوم الثامن، اليوم الأحد، أبلغ أهالي قرية غيتة التابعة لمركز بلبيس أسرة الطفل بالعثور على جثمانه طافيا أعلى المصرف المار أمام القرية، لافتا إلى أن مكان العثور على الطفل يبعد نحو 30 كيلو مترا عن مكان الحادث، ما يدل على أن المياه جرفت الطفل إلى هذه المسافة.

وأوضح، أنه طوال هذه الفترة كان يتواجد مع أسرة الطفل أثناء بحثهم عنه، وحتى العثور عليه وتشييع جثمانه إلى مقابر أسرته.

وأبدى علي صبحي، والد الطفل، حزنه الشديد لفقدان طفله، مقدما الشكر للسائق الذي أنقذ زوجته وأفراد أسرتها، وبذل ما يستطيع من جهد لإنقاذ الرضيع الذي توفاه الله.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية تلقت بلاغا بانقلاب تروسيكل داخل مصرف بمصرف مشتول السوق، ما أسفر عن سقوط عدد من السيدات والأطفال داخل المصرف، وتم إنقاذهم فيما غرق طفل إحدى السيدات ويدعى ممدوح علي صبحي عامر، عمره عام ونصف.

وفي وقت لاحق تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالعثور على الطفل، وحُرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيقات.