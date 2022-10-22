خطوات الحصول على قرار التمكين من شقة الزوجية.. ما هي «الدراسة الأمنية»؟

شرح الخبير القانوني سمير عبدالعظيم المحامي بالنقض معنى «الدراسة الأمنية» التي يتمّ إعدادها من قبل الشرطة لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وهي بمثابة تحريات من قبل أفراد البحث الجنائي المسؤولين عن المتابعة الأمنية في النطاق السكني لمحل سكن الزوجة الصادر لها قرار التمكّين، إذ يتوجه أفراد الشرطة السريين لجمع المعلومات الدقيقة عن الأشخاص المقيمين في مسكن الزوجية وعددهم سواء كان الزوج أو أي أشخاص آخرين يقيمون معه من عائلته.

ما هي الدراسة الأمنية؟

وأضاف الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنَّه يتمّ جمع المعلومات الدقيقة وتقديمها إلى مأمور القسم ورئيس المباحث لتحديد يوم لتنفيذ قرار التمكين من قبل قسم الشرطة وتقدير عدد القوات المشاركة في عملية تأمين محضر المحكمة والزوجة الحاصلة على قرار التمكين، وذلك حتى انتهاء عملية تسلمها للشقة سواء كانت مطلقة بشكل منفرد أو بالمشاركة مع الزوجة أو والدته في حالة عدم تطليقها.

خطوات الحصول على قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية وهي كالتالي:

وحسب الخبير القانوني، تتضمن خطوات الحصول على قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية وهي كالتالي:

- تحرير محضر إداري بواقعة الطرد من مسكن الزوجية بدائرة قسم الشرطة الواقع به محل الزوجية.

- إرسال المحضر إلى النيابة العامة للتصرف فيه .

- إجراء معاينة لمسكن الزوجية وسؤال الجيران عما إذا تم زواج الشاكية بهذا المكان من عدمه.

- إجراء تحريات من قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية.

- يصدر قرار من المحامس العام بالتمكّين من مسكن الزوجية بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة أو منفردة إذا كانت مطلقة.

- إرسال قرار التمكّين إلى المحامي العام لنيابات الأسرة لإرساله إلى محضري الأسرة التابع لهم مسكن الزوجية لإعلان الخصوم بقرار التمكين.

- إرسال قرار التمكين إلى وحدة تنفيذ الأحكام المدنية التابع لها محل مسكن الزوجية وعمل توكيل بالتنفيذ من قبل الشاكية أو وكيل عن الشاكية.

- تحديد ميعاد للتنفيذ والأغلب يتم تأجيل التنفيذ لإجراء دراسة أمنية حول إمكانية التنفيذ من عدمه.

- إذا وجدت شقة الزوجية مغلقة يتم التأجيل مرة أخرى.

- تقديم طلب الحصول على تأشيرة من قاضي التنفيذ بالكسر ويتمّ التنفيذ مع الكسر وعمل محضر بذلك.