مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني: يجب استغلال COP27 في كل المجالات

قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام والموازنة في الحوار الوطني، إن المؤتمر المناخي المقام في مدينة شرم الشيخ، هو حدث عالمي وذو أهمية كبيرة لمصر وسوف يكون له العديد من المكاسب في مختلف القطاعات التي سوف تصب في صالح الدولة المصرية في النهاية.

استغلال مؤتمر المناخ

وأضاف خليل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر في حاجة إلى مثل هذه المؤتمرات في ظل الظروف الراهنة، وإلقاء الضوء على بعض الملفات المهمة، ويجب أن تستغل مصر مؤتمر المناخ الاستغلال الأمثل في طرح بعض القضايا التي تفيد مصر في كل المجالات وليس مجال المناخ فقط.

وأوضح مقرر لجنة الدين العام والموازنة في الحوارالوطني أن المؤتمر سوف يعود على مصر بمكاسب في كل القطاعات، ومن ضمنها قطاع الاقتصاد الذي ضم ملف الاقتصاد الأخضر وهو واحد من أهم الملفات التي يجب طرحها وتنميتها وكيفية الاستثمار في هذا الاقتصاد والاستفادة منه، بالإضافة إلى ملف الاقتصاد الأزرق وكل ما يتعلق بما يمكن الاستثمار فيه من خلال قطاعات البيئة ومصر مهيأة لذلك في العديد من الملفات.

جذب استثمارات

وأشار طلعت خليل إلى أن الحكومة بالتأكيد لديها الأجندة الخاصة بها التي سوف تطرحها خلال أيام المؤتمر المقبلة، موضحا أن مؤتمر المناخ سوف يجذب الكثير من المستثمرين لمصر لأنها تتمتع بالكثير من المميزات التي تحقق لها ذلك.