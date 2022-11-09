مؤلف الموسيقى الرئيسية لمؤتمر المناخ: المقطوعة حملت بصمة مصرية واعتمدت على آلات شرقية

قال الموسيقار هشام خرما، مؤلف المقطوعة الرئيسية لموسيقى مؤتمر المناخ، إنه نفذ مقطوعته بعد تواصل الشركة المنظمة ووزارة البيئة والأمم المتحدة معه: «المقطوعة ماشية مع قناعاتي ورؤيتي للمزيكا أنها لغة عالمية الكل بيفهمها، وحملت بصمة مصرية».

خرما: القمة تسعى لحل المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية

وأضاف «خرما»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن تلك المقطوعة التي وضعها جاءت مواكبة لتجمع جميع دول العالم في شرم الشيخ لبحث سبل حماية كوكب الأرض، وحل كل المشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

واستطرد: «أنا مش بعرف أعمل موسيقي إلا لما بيكون جوايا إحساس معين أو أشوف صورة، ولما شوفت منظر شرم الشيخ من فوق اتبسطت لأن ده اللي كنت شايفه في ذهني من الأول، وكل الحاجات دي كانت عوامل مساعدة لتسجيل تلك المقطوعة».

استخدام آلات العود والكولة في المقطوعة

وأوضح أن مقطوعته الموسيقية جرى فيها استخدام آلات العود والكولة، وإهداء تلك المقطوعة لقمة المناخ: «أنا استعنت بمطربة إيطالية غنت في أفلام كتير أجنبية اسمها كلارا، وأفضل المزج بين الشرق والغرب في الموسيقى».