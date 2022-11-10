بمؤتمر المناخ COP27.. يوميات المصريين في لوحات مرسومة برمال وادي النيل

الأهرامات ومراكب النيل وقت العصاري، ملابس وبيوت وعادات وتقاليد أهل الواحة بالوادي الجديد، النخل والطبيعة في مصر، المساجد والعمارة الإسلامية ويوميات المصريين، كلها مشاهد وثقها الفنان أحمد وهبة، برمال وادي النيل، وعلى خشب الشجر المعمر الذي نبت حول عيون المياه القديمة في محافظة الوادي الجديد، التى تبعد 650 كم غرب القاهرة.

حياة المصريين والطبيعة الخلافة التي حبا الله بها مصر، يقدمها «وهبة» لزوار مصر من جميع أنحاء العالم، في جناح وزارة التضامن الاجتماعي بمؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغیر المناخ «27-COP» في شرم الشيخ التي تستضيفها مصر في الفترة من 6-18 نوفمبر الجاري.

إخراج عملا مسرحيًا على لوحة مجسمة بطبقات الرمال

تستطيع أن تلمس خبرة «وهبة» ابن الوادي الجديد، والبالغ 63 عاما، في طريقة تجسيده ليوميات المصريين، وكأنه يخرج عملا مسرحيًا على لوحة مجسمة بطبقات الرمال، ليبرز قصة هنا أو يلفت نظرك إلى مشهد في جانب من جوانب اللوحة، أو إلى عمارة بيوتها، ومايدور بين الناس من حكايات وعلاقات، كما يتمكن من أن يحول رمال جبال الواحة إلى«بصمة فنية» لا تخطئها العين، حتى قبل أن تلحظ توقيعه على اللوحة.

« مع بداية التسعينيات قررت أن أتميز في نوع مختلف من الرسم، وجاء الرمل بالصدفة، حين جذبتني ألوانه في الجبال، واستغرق الأمر سنوات من التجربة حتى توصلت إلى تقنية رسم لوحة متكاملة التفاصيل باستخدام الرمال، بألوانها الطبيعية من دون استخدام أي صبغات» بحسب «وهبة».

استخدام الأحجار الرملية في اللوحات

في جناحه في معرض «ديارنا» الذي تنظمه وزارة التضامن في المؤتمر، يضع وهبة أمامه مجموعة من الأحجار الرملية التى يستخدمها بألوانها المختلفة، وبجانبها أكياس من مسحوق كل حجر بلون مميز، ليرى محبي فن الرسم بالرمال كيف يرسم اللوحات، المتراصة في الجناح.