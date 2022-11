3 أفلام في القائمة النهائية المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

انتهت لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، من مشاهدة 23 فيلما أوروبيا مرشحا، عبر الشريك الرقمي فيستيفال سكوب، لتعلن European Film Promotion (EFP) ومركز السينما العربية، عن القائمة النهائية للأفلام المرشحة للجوائز، التي تضم 3 أفلام حصلت على أكبر نسبة من الأصوات.

ومن المقرر الإعلان عن الفيلم الفائز، قبل عرض فيلم «Saint Omer» بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022.

القائمة النهائية للأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

فيلم «EO»:

إخراج جيرزي سكوليموفسكي، بولندا، حاصل على جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل مؤلف موسيقي من مهرجان كان السينمائي.

فيلم «TO THE NORTH»:

إخراج ميهاي مينكان، رومانيا، العرض العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

فيلم «THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD»:

إخراج تيونا ستروجار ميتيفسكا، مقدونيا الشمالية، العرض العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وكانت المخرجة ميتيفسكا، قد فازت بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية، في دورتها الأولى عام 2019، عن فيلمها «God Exists, Her Name Is Petrunija».

الأفلام عرضت في أهم المهرجانات العالمية

قالت الناقدة علا الشيخ، مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: «ترحب جائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية هذا العام، بالزملاء الجدد الذين انضموا إليها، والذين أعطوا من وقتهم وجهدهم للتصويت بكل شفافية على اختيار أفضل فيلم أوروبي من بين 23 فيلما عرضت في أهم المهرجانات العالمية».

وأضافت الناقدة: «قد تباينت أحكام أعضاء لجنة التحكيم بشأن بعض الأفلام، واتفقت بشأن البعض الآخر، حتى وصلوا إلى الاتفاق على هذه القائمة القصيرة التي تضم 3 أفلام، على أن يتم إعلان الفيلم الفائز ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

76 ناقدا من 15 دولة عربية

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، تستهدف الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين، ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة، وفي تبادل الخصوصيات الثقافية بين المجتمعات، وتتكون لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هذا العام من 76 ناقدا ينتمون إلى 15 دولة عربية.