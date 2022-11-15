ضبط هارب من 55 سنة سجن.. وآخر من حكم إعدام

ضبطت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة، أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة، مطلوب لتنفيذ أحكام في 42 قضية «تبديد، وشيك، وضرب»، بإجمالي 55 سنة و6 أشهر حبس، آخرها قضية تبديد محكوم عليه فيها غيابيا بالحبس سنتين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

نتائج الحملات الأمنية

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، عنصرا إجراميا مقيما بمحافظة الإسماعيلية، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل شخص وإصابة آخرين، محكوم عليه بـ الإعدام في قضية قتل عمد، وبالسجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه، حال استقلاله سيارة ملاكي منتهية التراخيص بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبتفتيش السيارة عُثر بحوزته على (2 بندقية آلية - 7 خزائن آلية - عدد من الطلقات)، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 5 تجار مخدرات بالقليوبية

وفي سياق آخر، وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بحوزة 5 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2361 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.