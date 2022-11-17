في ذكرى مرور 153 عاما على افتتاحها.. قصة عبور أول سفينة بقناة السويس

153 عاما مرّت على افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية، كانت شاهدة خلالها على أحداث وحروب، وظلت كما هي الممر الأكثر أماناً للسفن في العبور من الشرق والغرب ، وأصبحت «رمانة الميزان» في حركة التجارة الدولية.

قناة السويس طريق التجارة العالمية

بحسب بيانات رسمية لهيئة قناة السويس افتتحت القناة للملاحة في 17 نوفمبر عام 1869 قبل 153 عامًا، في احتفال أسطوري إيذانًا ببدء مراسم افتتاح قناة السويس حضره أهم ملوك وأمراء وسفراء العالم.

ووصف الكاتب الفرنسي حينها جيستافي نيقول في كتابه بعنوان «افتتاح قناة السويس رحلة الملوك»، لحظة افتتاحها بأنها «تاريخية فارقة أدرك خلالها العالم ميلاد طريق بحري سيلعب دوراً محورياً في خدمة البشرية، وتغيير مسار حركة التجارة حول العالم لتتأكد مقولته بعد مرور عشرات السنوات».

يخت الملكة أوجيني أول العابرين من القناة

وبحسب بيانات هيئة قناة السويس فإن أول قافلة بحرية شقت مياه القناة، بقيادة اليخت «إيجل» الخاص بإمبراطورة فرنسا «أوجيني»، تلاه عبور يخت إمبراطور النمسا ثم يخت أمير وأميرة هولندا، وولي عهد بروسيا، مع انطلاق العديد من المراكب والقطع البحرية الخاصة بالضيوف من السفراء وممثلي دول العالم.

حفل افتتاح تاريخي

وانطلقت مراسم الاحتفال الزاخر بفقرات ترفيهية وسياحية ودينية وثقافية على مدار 5 أيام من 17 حتى إلى 21 نوفمبر، ففي خلال اليوم الأول استقبلت مدينة بورسعيد ملوك وأمراء العالم، ثم تحركت اليخوت الملكية في 18 نوفمبر 1869 إلى الإسماعيلية قادمة من بورسعيد.

وخرجت ثلاث سفن حربية مصرية لتطلق مدافعها احتفالاً بوصول قادة العالم، وتزينت حينها الإسماعيلية لاستقبال هذا الاحتفال المبهر، وتم إقامة حفل ضخم بالقصر الجديد الذي تم تشييده في الإسماعيلية لاستضافة الاحتفالات التي تميزت بطابع عالمي بحضور ملوك وأمراء وسفراء ووزراء وعلماء وكبار ضباط وتجار وصناع ومسئولين كبار.

وظُهر اليوم التاسع عشر تركت التشكيلة البحرية بحيرة التمساح في اتجاه مدينة السويس حيث دخلت اليخوت في البحيرات المرة ليتم استقبالهم بحفل عشاء وألعاب نارية، وفي صباح اليوم التالي وصلت رحلة الملوك والأمراء إلى السويس، واستمرت في الإبحار حتى وصلت بحلول الحادية عشرة والنصف صباحًا إلى نهاية القناة ودلفت إلى البحر، وحينها أعلنت طلقات المدفعية انتهاء الرحلة ليتم رسميًا تأكيد نجاح مشروع قناة السويس