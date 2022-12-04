إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية بصحراوي بني سويف القديم

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق عزبة علي حمودة العلالمة شرق النيل دائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة في محافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق عزبة علي حموده العلالمة شرق النيل دائرة مركز ناصر شمال المحافظة أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى للوقوف على مدى إصابتهم وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

سيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم؛ جابر سيد مراد 44 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في العمود الفقري، ياسر محمود رجب 26 عامًا، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليمنى، محمود عيد إبراهيم 46 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالفخذ الأيسر.