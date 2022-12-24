بني سويف تستقبل فوجا سياحيا من عدة دول لزيارة المعالم الأثرية

استقبلت محافظة بني سويف فوجاً سياحياً قوامه 65 سائحاً من دول عربية وآسيوية وأوروبية في زيارة لمعالم المحافظة الأثرية والتاريخية والطبيعية، ضمن خطة المحافظة لتنشيط القطاع السياحي، والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم.

منتجات قرية أبو النور

وقالت رانيا عزت، مدير السياحة ببني سويف، إن المحافظة استقبلت فوجا ضم جنسيات عربية وأوربية وآسيوية، زار العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، حيث بدأ برنامج الزيارة باستقبال الفوج بهرم ميدوم لتناول وجبة الإفطار والمشروبات، علاوة على تفقد معرض منتجات قرية أبو النور القريبة من المنطقة الأثرية، وتضمنت منتجات ومعروضات يدوية ومشغولات من خامات البيئة المحلية، والتي حازت إعجاب الزائرين.

وأشارت إلى أنه عقب ذلك توجه الفوج لزيارة هرم ميدوم، حيث استمع لعرض موجز عن القيمة التاريخية والأثرية الكبيرة للهرم الذي يعتبر ثاني أقدم هرم مدرج في العالم، وقد بناه الأمير «حوني» واستكمله «سنفرو» ويرجع للأسرة الرابعة، وكان مكونا من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4، ويحيط به معابد جنائزية ومقابر خاصة بأمراء الدولة في ذلك العصر.

زيارة المعالم الدينية بالمحافظة

كما زار الفوج السياحي هرم اللاهون ثم توجه لزيارة دير السيدة العذراء مريم المعروف بدير الحمام بناصر، والذي يمثل أحد أهم المزارات القبطية بمحافظة بني سويف، علاوة على زيارة مسجدي الغمراوي والسيدة حورية، واختتمت الجولة برحلة نيلية وتناول وجبة الغداء بأحد المطاعم على كورنيش النيل.

سعادة بين الفوج السياحي

وأعرب أعضاء الفوج عن استمتاعهم بالرحلة، لما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة وأجواء معتدلة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الإقليم، وتكليفاته للأجهزة التنفيذية والمختصين، لتوفير كافة التسهيلات للزيارة، بما يسهم في إعطاء صورة إيجابية عن السياحة بالمحافظة، مؤكدين نيتهم لتكرار الزيارة في قادم الأيام.

كان في استقبال الفوج ومرافقته خلال الزيارة رانيا عزت، مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، وحمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وهبة السيد، وكيل الإدارة العامة للسياحة، ومحمد فتحي، مدير الرحلات بالإدارة.