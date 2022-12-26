رئيس «فوسفات مصر»: اكتشافات جديدة في موقعين جديدين بالوادي الجديد

قال المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، إن شركة فوسفات تملك بعض التراخيص الموجودة في هضبة أبو طرطور، ونطاق عمل الشركة في 4 قطاعات من الهضبة، موضحًا أن هناك اكتشافات جديدة في موقعين جديدين ومناطق إنتاج جديدة بمحافظة الوادي الجديد لإنتاج خام الفوسفات الأول ويسمى قطاع «الزيات» ويحتوي على خام يقدر بنحو 58 مليون طن فوسفات.

هضبة «أبو طرطور» تعد كنزا

وأضاف «عبد العظيم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أنه تم تخصيص هذا القطاع لإمداد وتشغيل خط مصنع حامض الفسفوريك المزمع إنشاؤه في المنطقة، ويكفي هذا القطاع لتشغيل المصنع لمدة 25 عاما مقبلة، والقطاع الثاني يسمى «قلوع الصبايا»، وجرى الحصول على مساحة ترخيص به تبلغ 5 كم، من إجمالي القطاع البالغ مساحته أكثر من 40 كم.

وأوضح رئيس شركة فوسفات مصر، أنه تم البدء في عمليات البحث والاكتشاف، وبلغت احتياطاته 3 ملايين طن فوسفات، كما تم بدء الإجراءات الإنتاجية به حيث جرى عمل الطرق الداخلية به، وجرى تحديد أول طرح لعمليات الاستخراج في قطاع «قلوع الصبايا»، الذي يبعد عن هضبة «أبو طرطور» بطول 60 كم، وجرى تجهيز كل عمليات الإنتاج وسيبدأ باكورة إنتاجه في فبراير المقبل.

احتياطي جيولوجي في الهضبة يقدر بمليار طن فوسفات تقريبا

وأكد أنه يتم استلام بعض المناطق للبدء في عمليات البحث والترخيص، ويتم أخذ عقود استغلال من هيئة الثروة المعدنية ثم يتبعها مرحلة البحث والاستكشاف وبمجرد الانتهاء من ذلك تقدم المعلومات والبيانات لهيئة الثروة المعدنية ويحصل على إثر ذلك ترخيص، موضحًا أن هضبة «أبو طرطور» تعد كنزا وتحتوي على معدلات احتياطي كبيرة للغاية من الفوسفات، وللتأكد من هذا الاحتياطي يحتاج ذلك لحفر الآبار، وهذا ما يحدث تباعا، وتبدأ عمليات البحث والاستكشاف وتأكيد الاحتياطي القابل للتعدين والتطوير.

وأوضح أنه يوجد احتياطي جيولوجي في الهضبة يقدر بمليار طن فوسفات تقريبا، ونؤكد الاحتياطي القابل للتصنيع فيه، متابعا: «مستمرين بالتوازي في الإجراءات الإنتاجية مع عمليات البحث والاستكشاف بصفة مستمرة».