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إصابة شخصين في تصادم قطار ودراجة نارية بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
08:46 ص | الإثنين 02 يناير 2023
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

تباشر الجهات المختصة في مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج التحقيق في واقعة إصابة شخصين بكسور وكدمات، إثر اصطدام قطار بدراجة نارية كانا يستقلانها، وذلك أثناء محاولة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص.

اصطدام قطار بدراجة نارية 

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد إصابة شخصين في حادث تصادم بدائرة المركز.

وتبين أنه أثناء مرور القطار «أسوان – القاهرة» اصطدم بدراجة نارية يقودها «محمد ا ع»، 27 عامًا، سائق «توك توك»، ويقيم بذات الناحية، وذلك حال عبور قائدها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالمزلقان دائرة قسم جرجا.

وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

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