7 أسرار عن ليزا ابنة ألفيس بريسلي بعد وفاتها.. إدمان ومايكل جاكسون

توفيت ليزا ماري الابنة الوحيدة لمغني الروك الشهير إلفيس بريسلي، مساء أمس الخميس، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة، حيث عثرت مدبرة المنزل على ليزا البالغة من العمر 54 عاما فاقدة للوعي، بينما وصل زوجها السابق داني كيو في محاولة لإنعاشها قبل نقلها للمستشفى وإعلان وفاتها.

ومنذ وفاة والدها أسطورة الروك العالمي، لم تحظ ليزا بريسلي بحياة سعيدة، إذ عاشت أحداثا تراجيدية منذ طفولتها، مرورا بزيجاتها الفاشلة وإدمانها على المخدرات، وانتهاء بانتحار ابنها بنجامين.

أسرار عن ليزا ابنة ألفيس بريسلي

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن ليزا بريسلي.

- عندما كانت ليزا في التاسعة من عمرها، تعرضت لصدمة حين رأت جثة والدها أمام عينيها، بعد أن أصيب بأزمة قلبية أودت بحياته عام 1977، بحسب شبكة سي إن إن.

- عاشت ليزا مع هذه الذكرى لسنوات، وقالت إنها بكت كثيرا وقتها، وكررت عبارة: «مات والدي».

- تحدثت ليزا عن إدمانها لأول مرة عام 2019، حيث بدأت بتناول المواد الأفيونية بعد ولادة توأمها عام 2008.

زواج من مايكل جاكسون

- تزوجت ليزا من كاتب الأغاني داني كيو عام 1988، وبقيت معه لمدة 6 سنوات، وأنجبت منه ابنين هما دانييل وبنجامين، قبل أن تتزوج من المغني الشهير مايكل جاكسون عام 1994.

- قالت ليزا في مقابلة عام 2003 إنها علمت بإدمان مايكل جاكسون، وخيرته بينها وبين المخدرات، إلا أنه اختار المخدرات.

- اعترفت ليزا بإدمانها الكوكايين عام 2003، حيث قالت إن معاناتها بدأت عندما كانت مراهقة، حيث أدخلت مركزا لإعادة التأهيل.

- اختفت ليزا عام 2020 عن الأضواء تماما، بعد انتحار ابنها بنجامين، حيث دخلت في حالة من الحزن الشديد.