«مجلس الأعمال المصري الهندي»: ارتفاع التبادل التجاري بين القاهرة ونيودلهي إلى 12 مليار دولار

كشف المهندس أحمد السبكي، عضو مجلس الأعمال المصري الهندي، تفاصيل التعاون التجاري المتبادل بين مصر والهند، خاصة وأن نيودلهي دولة مهمة بالنسبة للقاهرة في استيراد الأدوية.

توقيع مذكرات تفاهم بين الدولتين

وقال السبكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر «قناة صدى البلد»، إن هناك مذكرات تبادل بين الدولتين في قطاع المعلومات، وهناك توصيات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ لتبادل الخبرات في هذا القطاع.

استيراد القمح الهندي

وأضاف أن مصر أبرمت بروتوكولا لاستيراد القمح الهندي، وهناك تعاون زراعي بين الدولتين، لافتًا إلى أن مصر بدأت في تصدير الموالح إلى الهند بشكل متزايد خلال آخر 3 سنوات، وهناك خطة طموحة أعلنها رئيس الوزراء الهندي عن رفع مستوى التبادل التجاري بين الدولتين إلى 12 مليار دولار.

وأوضح السبكي، أن حركة الطيران تدعم التجارة بين البلدين، وزيادة أعداد السائحين إلى مصر، موضحًا أن العملة الهندية تُعتبر ثابتة وهو أمر تستفيد منه مصر في قطاع التصدير للهند.