«سول وواشنطن وطوكيو» تدعو إلى تفكيك البرنامج النووي بكوريا الشمالية

دعت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، كوريا الشمالية إلى تفكيك برنامجها النووي، ووقف استفزازاتها الصاروخية.

وقالت نائبة السفير بالبعثة الكورية لدى جنيف «يون سيونغ-مي»، التي تتولى أيضا منصب ممثلة كوريا الجنوبية في مؤتمر نزع السلاح، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، إنها تمارس حقها في الرد المشترك نيابة عن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، داعية كوريا الشمالية إلى وقف التطوير النووي والاستفزازات الصاروخية.

إطلاق 70 صاروخا باليستيا

وأوضحت «يون»، أن كوريا الشمالية أطلقت 70 صاروخا باليستيا، بما في ذلك 8 صواريخ باليستية عابرة للقارات، في العام الماضي، مضيفة أن كوريا الشمالية مستعدة لإجراء تجربتها النووية السابعة، إذا تم اتخاذ قرارا سياسيا.

وأشارت إلى أن البرنامج النووي والصاروخي غير الشرعي لكوريا الشمالية يمثل انتهاكا واضحا للعديد من قرارات الأمم المتحدة، ويمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية وما حولها.

بيونج يانج: التطوير النووي حق للدفاع عن النفس

وجاءت ممارسة حق الرد المشترك، ردا على تصريحات كوريا الشمالية في مؤتمر نزع السلاح النووي يوم 26 يناير الماضي، بأن التطوير النووي هو ممارسة لحقوق الدفاع عن النفس للرد على التهديد النووي الأمريكي، وسيستمر التعزيز النووي طالما استمرت التهديدات في المستقبل.