«التموين» لـ إيمان الحصري: لن نسمح بتداول سلع مغشوشة في السوق

أكد المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ان جميع الجهات الرقابية تنفذ حملات رقابية باستمرار، مثل وزارة التموين ووزارة الصحة والرقابة الصناعية ومباحث التموين ووزارة التجارة والصناعة والطب البيطري.

أي سلعة معروضة للمواطن يجب أن تكون مطابقة للمواصفات

وأضاف «خليل»، في لقاء مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: «مستمرون في العمل على منع تداول أي سلعة مغشوشة، السلع المغشوشة لا يشترط ان تكون غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وأوجه رسالة لكل المواطنين أن أي سلعة معروضة للمواطن المصري يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة عالية وان تكون صالحة للاستهلاك الآدمي».

لن نسمح بتداول أي سلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية: «لن نسمح بتداول أي سلعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، جميع الحملات مستمرة ويتم ضبط أعداد كبيرة جدا في السوق، ولا ننكر أن لدينا مصانع وشركات ذات قيمة وقامت تنتج منتجات مطابقة للمواصفات، أي سلعة في مصر لها مواصفة قياسية ورقم، والمواصفة القياسية تستغرق جهدا كبيرا جدا من أساتذة الجامعات والمصانع والجهات الرقابية ومعامل الصحة وغيرها».