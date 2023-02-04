عاجل.. التموين تتعاقد على شراء 60 ألف طن ذرة صفراء

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 60 ألف طن ذرة صفراء مستوردة، ويصل النصف الثاني من شهر فبراير وبداية شهر مارس المقبل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي للمساهمة في إتاحة أعلاف الدواجن لصغار المربين للمحافظة على هذه الصناعة المهمة.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن إجمالي الكميات التي تم التعاقد عليها للوصول خلال شهر فبراير وبداية شهر مارس بلغت 110 آلاف طن ذرة، منوها (البيان) باستمرار تدبير الذرة الصفراء لإتاحة الأعلاف بوفرة وبشكل مستدام.