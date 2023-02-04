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عاجل.. التموين تتعاقد على شراء 60 ألف طن ذرة صفراء

كتب:

وفاء الصعيدي
09:03 م | السبت 04 فبراير 2023
الذرة الصفراء

الذرة الصفراء

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 60 ألف طن ذرة صفراء مستوردة، ويصل النصف الثاني من شهر فبراير وبداية شهر مارس المقبل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي للمساهمة في إتاحة أعلاف الدواجن لصغار المربين للمحافظة على هذه الصناعة المهمة.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن إجمالي الكميات التي تم التعاقد عليها للوصول خلال شهر فبراير وبداية شهر مارس بلغت 110 آلاف طن ذرة، منوها (البيان) باستمرار تدبير الذرة الصفراء لإتاحة الأعلاف بوفرة وبشكل مستدام. 

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.