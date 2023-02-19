فعاليات المؤتمر الثاني لاتحاد الأثريين المصريين في الواحات البحرية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فعاليات المؤتمر الثاني لاتحاد الأثريين المصريين بالواحات البحرية»، وذكر التقرير، أنّ الواحات البحرية كنز يجمع بين أنماط السياحة المختلفة وتنفرد عن غيرها بمقومات طبيعية وتاريخية لذا جاء المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد الأثريين المصريين ليسلط الضوء على التحديات التي تعوق تلك المنطقة لتكون على خارطة العالم السياحية.

أهداف المؤتمر إلقاء الضوء على المناطق المنسية

إلى ذلك، قال الدكتور صلاح الجعفراوي رئيس شرف المؤتمر الثاني لاتحاد الأثريين المصريين: «أهداف المؤتمر هو إلقاء الضوء على المناطق المنسية التي تحتاج إلى ترويج سياحي، مصر مليئة بالكنوز الأثرية والاستشفائية وغير ذلك، وفي هذه المنطقة بالتحديد، لم يلقَ عليها الضوء بشكل جيد».

اتحاد الأثريين المصريين يحاول أن يتحسس هذه الأماكن لعرضها وترويجها

وأضاف رئيس شرف المؤتمر الثاني لاتحاد الأثريين المصريين: «اتحاد الأثريين المصريين يحاول أن يتحسس هذه الأماكن لعرضها وترويجها على المستوى المحلي والعالمي، فهي تتضمن مقابر فرعونية وأكثر من 400 عين كبريتية وصحراء تسمح بسياحة السفاري، وهي مقومات يراها الخبراء البوابة لتنطلق بها الواحات كي تكون العاصمة السياحية الثانية لمصر إذا جرى استثمارها بشكل سليم».