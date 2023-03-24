كشف لغز مقتل الطفلة «زينب» بالأقصر.. «بنت عمها خنقتها لسرقة حلق دهب»

كشف مصدر أمني بمحافظة الأقصر، تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة الطفلة "زينب" 8 سنوات، من قرية النواصر، بمدينة إسنا، على سطح عمارة سكنية بعد تغيبها لعدة أيام.

وأكد الطب الشرعي، بعد معاينة الجثة، تعرض الطفلة للخنق حتى فارقت الحياة، وبمجهودات رجال مباحث إسنا، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة عم الضحية، إذ حاولت سرقة قرطها الذهبي؛ ولكن بعد مقاومة الطفلة لها ومحاولتها الصراخ، قامت المتهمة بكتم أنفاسها وخنقها حتى فارقت الحياة، ثم قامت بتغطيتها بالقش والأخشاب خوفاً من كشف جريمتها.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة كانت بتلقي مديرية أمن الأقصر، بلاغًا من الأهالي، يفيد العثور على جثة الطفلة "زينب البدري عبد المنعم" 8 سنوات، على سطح عمارة سكنية، بقرية النجوع بحري، بالنواصر بمدينة إسنا، بعد تغيبها عن المنزل عدة أيام، وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي لحين فحصها من رجال الطب الشرعي وإعداد التقرير اللازم بالواقعة، وجرى تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وأفاد تقرير الطب الشرعي تعرض الطفلة للخنق.

وفى خلال تحريات المباحث ظهر الارتباك على ابنة عم الضحية وتم القبض عليها وبعد استجوابها اعترفت بارتكابها للجريمة أثناء محاولة سرقة قرطها، حيث قامت الطفلة بالمقاومة والهرب ولكن خوفاً من افتضاح أمرها خنقتها وكتم أنفاسها حتى وقعت جثة هامدة ثم غطتها بالقش وبعض الأخشاب حتى لا تكتشف جريمتها، وفي انتظار تمثيلها للجريمة أمام نيابة الأقصر.