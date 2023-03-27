رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي إحدى الشركات لبحث عدد من الفرص الاستثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي شركة «مودرن للتنمية والاستثمار Modern Development and Investment Company»؛ لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع المالي، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، رئيس جمعية مصارف البحرين، الرئيس الأسبق لاتحاد المصارف العربية، وعمرو عادل، العضو المنتدب للشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

بحث أوجه التعاون المشترك

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بمسئولي شركة «مودرن للتنمية والاستثمار»، مشيرًا إلى أنه حرص على لقاء الوفد لتأكيد استعداد الحكومة لبحث جميع أوجه التعاون، في إطار دعم القطاع الخاص، والعمل على تيسير إجراءات دخوله السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور عدنان يوسف: أُنشئت شركة مودرن للتنمية والاستثمار عام 2019؛ بغرض إطلاق آلية للاستثمار وإدارة المشاريع في المجالات المختلفة من خلال صناديق الاستثمار كآلية مالية بصرف النظر عن نوع النشاط.

إنشاء صناديق استثمار دولارية في القطاعات المختلفة

وعرض يوسف إمكانية إنشاء صناديق استثمار دولارية في القطاعات المختلفة، ويشمل ذلك إنشاء صندوق استثماري عقاري، وصندوق استثماري صناعي، وصندوق استثماري زراعي، وصندوق استثماري متخصص في مجال الطاقة المتجددة، وصندوق استثماري متخصص في مجال التعليم، وكذا صندوق استثماري للسلع الاستراتيجية.

وطرح إمكانية تأسيس صناديق استثمار متخصصة، إذ يقوم كل صندوق بجلب وإدارة أموال المستثمرين، مؤكدًا أن آلية عمل الصناديق تضمن الخروج الآمن للمستثمر، كما عرض فرص الاستثمار في القطاع المالي في البورصة، عن طريق شركات متخصصة في إدارة الأسهم في سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، بالتنسيق مع مسئولي الشركة وتيسير الإجراءات الخاصة بمشروعاتهم المحتملة في مصر، مشيرا إلى أنه سيتابع الخطوات التنفيذية لهذه المشروعات.