«الري»: تنفيذ صرف مغطى لـ6 ملايين فدان بالوجهين البحري والقبلي

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع البرنامج القومي الثالث للصرف، وأعمال تطهير المصارف العامة، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التي انتهى عمرها الافتراضي.

تطهير المصارف الزراعية بأطوال 22 ألف كيلومتر

وأوضح أن هيئة الصرف تنفذ دوريا أعمال تطهير للمصارف الزراعية العمومية بأطوال تصل إلى 22 ألف كيلومتر لعدد 4444 مصرفا، لضمان قدرتها على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أي عوائق قد ينتج عنها تراكم المياه بالمصارف الزراعية، كما تقوم أجهزة الهيئة بتنفيذ أعمال توسيع وتعميق المصارف المكشوفة للوصول للأورنيك التصميمي للمصرف بكميات حفر تصل إلى 10 مليون متر مكعب سنويا، كما يتبع الهيئة عدد 175 محطة لرفع المياه من المصارف الزراعية يتم متابعتهم بشكل مستمر لضمان كفاءة التشغيل على مدار الساعة.

وفي مجال الصرف المغطى، أشار إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف لإنشاء شبكات الصرف الزراعى فى جميع الأراضى القديمة، كما جرى إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان والتي انتهى عمرها الافتراضي.

سد الفجوات الإنتاجية في كميات المواسير المنتجة

ولضمان تغطية احتياجات التنفيذ بمناطق الصرف المغطي، وسد الفجوات الإنتاجية في كميات المواسير المنتجة من القطاع الخاص تقوم هيئة الصرف ومن خلال المصانع التابعة لها 7 مصانع بإنتاج المواسير البلاستيك المستخدمة في مشروعات الصرف المغطى، وبالشكل الذي يضمن استمرار تنفيذ الأعمال بالمعدلات المطلوبة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلو متر سنويا من مواسير المجمعات و2711 كيلومتر سنويا من مواسير الحقليات.

وأضاف أن البرنامج القومي الثالث للصرف (2013– 2026) يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 500 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 293 ألف فدان.

ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل، المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام 2019 وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان.

المرحلة الثانية بين عامي 1016– 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 153 ألف فدان (تم نهو 120 ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في 40 ألف فدان أخرى)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 20 ألف فدان (تم نهو 155 ألف فدان منها، وجاري طرح 5 آلاف فدان).

المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020- 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 257 ألف فدان (تم نهو 80 ألف فدان منها، وجارى التنفيذ والطرح في 70 ألف فدان أخرى)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان).