المشدد 6 سنوات لعاطل سرق توك توك تحت تهديد السلاح في إمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم «محمود. ر. ض»، بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة سرقة توك توك تحت تهديد السلاح، في دائرة قسم شرطة إمبابة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل القضية التي تحمل رقم 24156 لسنة 2022، عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا من المجني عليه «رمضان. ح. س»، بسرقة توك توك خاص به، أثناء عودته من العمل في منطقة إمبابة، فاستوقفه المتهم، وطلب منه توصيله لأحد شوارع المنطقة، ثم أشهر في وجهه سلاح، واستولى على المركبة وفر هاربًا.

إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة

بعد تقنين الإجراءات والتحريات، وتفريغ الكاميرات بالمنطقة، تمكنت مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها السابق.

تعرف على عقوبة السرقة

يقول المحامي وائل نجم الخبير القانوني، أن المتهم تم معاقبته وفقًا المادة 318 من قانون العقوبات، إذ أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.